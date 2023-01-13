Умерла единственная дочь легендарного американского певца Элвиса Пресли, исполнительница Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

Артистка ушла из жизни 12 января. Очевидно, причиной смерти стала остановка сердца, поскольку незадолго до этого Лизу Мари Пресли госпитализировали в больницу, где пытались реанимировать единственную наследницу короля рок-н-ролла.

— С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала, — говорится в заявлении матери Лизы Присциллы Пресли.

Несмотря на то, что Лиза была дочерью одного из величайших певцов, со временем ей удалось выработать блюзовый и дымчатый стиль. Элвис умер, когда девочке было девять лет.

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На протяжении своей карьеры Лиза иногда выпускали треки с отцом, а именно — накладывала на его оригинальные песни свой вокал.

У Лизы Мари Пресли остались дочь, актриса Райли Кио от первого брака, и дочери-близнецы от брака с Локвудом. Сын Бенджамин Сторм Кио умер в 2020 году, совершив самоубийство.

Всего артистка была замужем четыре раза — за музыкантом Дэнни Кио, за певцом Майклом Джексоном, за актером Николасом Кейджем и за гитаристом Майклом Локвудом.