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Персоны

Брат Элвиса Пресли назвал настоящую причину его смерти: Не мог с этим жить

25 июня 2023, 10:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Елвіс Преслі

Легендарный Элвис Пресли покончил жизнь самоубийством — об этом утверждает сводный брат артиста. Дэвид Стэнли уверяет, что это случилось из-за смертельной дозы лекарств.

— Он преднамеренно принял лекарства, которые его убили, — утверждает Стэнли в новом фильме Женщины Элвиса от Amazon Prime.

Родственник звезды также раскрыл и причины такого шага — Элвис не мог жить в опасениях, что его романы с юными девушками станут известны обществу.

— От его пристрастия к молодым девушкам в возрасте 15-16 лет меня тошнило. Это чудо, что он не попался. Ему сходило с рук то, что не сходило большинству людей, благодаря его деньгам, богатству, славе и власти, харизме и магнетизму. Элвис мог уговорить кого угодно, — утверждал сводный брат.

О подобных романах в фильме рассказали и женщины, за которыми Пресли якобы ухаживал в юном возрасте.

Напомним, что скандал вокруг наследства Элвиса продолжается — вдова артиста Присцилла Пресли будет бороться за миллионы, оспаривая завещание ее покойной дочери в суде. Как оказалось, Мария тайно переписала свое завещание, из которого вычеркнула свою мать.

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Источник
PageSix
Теги
Смерть
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