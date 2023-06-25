Брат Элвиса Пресли назвал настоящую причину его смерти: Не мог с этим жить

Легендарный Элвис Пресли покончил жизнь самоубийством — об этом утверждает сводный брат артиста. Дэвид Стэнли уверяет, что это случилось из-за смертельной дозы лекарств.

— Он преднамеренно принял лекарства, которые его убили, — утверждает Стэнли в новом фильме Женщины Элвиса от Amazon Prime.

Родственник звезды также раскрыл и причины такого шага — Элвис не мог жить в опасениях, что его романы с юными девушками станут известны обществу.

— От его пристрастия к молодым девушкам в возрасте 15-16 лет меня тошнило. Это чудо, что он не попался. Ему сходило с рук то, что не сходило большинству людей, благодаря его деньгам, богатству, славе и власти, харизме и магнетизму. Элвис мог уговорить кого угодно, — утверждал сводный брат.

О подобных романах в фильме рассказали и женщины, за которыми Пресли якобы ухаживал в юном возрасте.

Напомним, что скандал вокруг наследства Элвиса продолжается — вдова артиста Присцилла Пресли будет бороться за миллионы, оспаривая завещание ее покойной дочери в суде. Как оказалось, Мария тайно переписала свое завещание, из которого вычеркнула свою мать.