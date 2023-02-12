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От слепков груди до надувного костюма: топ эпатажных нарядов звезд на Brit Awards 2023

12 февраля 2023, 18:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Brit Awards-2023
Источник: Getty Images

В Лондоне состоялась престижная музыкальная премия Brit Awards 2023. Помимо награждений талантливых артистов, мировые звезды появлялись на красной дорожке, и некоторые из образов шоубизу запомнятся надолго.

К примеру, Гарри Стайлз появился на публике в черном клишированном костюме — пиджак на голое тело и длинные штаны с расширением снизу. Образ дополнил огромный черный бант в цвет костюма.

Гарри Стайлз

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Американская рэперша Lizzo появилась на красной дорожке в золотисто-черном облегающем платье. На одной из сторон у нее была массивная золотая серьга, а волосы певица уложила в стиле 60-х. 

Lizzo

Британская певица Джесси Джей и вовсе сделала акцент на своей беременности. Она примеряла красный костюм из кружевной кофты с длинными рукавами и облегающими штанами, а вот круглый живот решила оставить открытым.

Джесси Джей

Еще одна британская артистка Элли Голдинг появилась с корсетом, который выглядит как слепок голого торса, в том числе и груди. На ее образ обратил внимание и ведущий шоу Том Греннан, который спросил, настоящая ли это грудь артистки. Элли нашла что ответить — она сказала нет, но добавила, что она у нее расположена немного шире. Правда, за нескромный вопрос ведущего раскритиковали в сети.

Элли Голдинг

Впрочем, больше всего обсуждают другой образ — Сэм Смит в латексном костюме удивил как публику, так и пользователей сети.

Сем Сміт

Его одежда надувается — речь идет о штанах и наплечниках. В Twitter успели создать даже мемы, и заявили, что музыканту очень нехватает внимания.

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Brit Awards Одяг Сэм Смит
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