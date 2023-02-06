В Лос-Анджелесе состоялась 65 церемония награждения Грэмми 2023. Традиционно, музыкальные звезды не только получали статуэтки за свое творчество, но и красовались перед камерами в необычных образах и уникальных платьях.

К примеру, Тейлор Свифт успела поразить своим укороченным топом темно-синего цвета и длинной юбкой от Roberto Cavalli. Ее одежду украшают серебряные камешки, и образ дополнен массивными сергами-подвесками.

По стилю не уступает и Бейонсе, которая получила 4 награды в 9 номинациях. Она появилась в ослепительном серебристо-кремовом платье без бретелек Gucci с перчатками. Свой образ она дополнила высокими каблуками серебристого цвета.

Сейчас смотрят 34-летняя Адель успела покрасоваться в темно-красном бархатном платье с поясом из ткани в тон, объемными рукавами и глубоким декольте от Louis Vuitton. На церемонии также появилась Cardi B — она была в необычном длинном полупрозрачном синем платье, которое практически закрывало ее голову, обвиваясь вокруг плеч. На дорожке также появилась и 53-летняя Дженнифер Лопес — она точно удивила публику образом в темно-синем платье с глубоким вырезом и серебрянной бахромой от Gucci. Певица любит полупрозрачную одежду, и очень умело подбирает ее. Лопес появилась в полупрозрачном платье К примеру,на премьере своего фильма Моя пиратская свадьба. Одежда была украшена различными блестящими камнями. Волосы она собрала в пучок, дополнив свой внешний вид огромными серьгами. Читайте также: От ярких мини до вышиванки с крыльями и мечом: образы украинки на Мисс Вселенная 2022

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.