В Лос-Анджелесе состоялась 65 церемония награждения Грэмми 2023. Традиционно, музыкальные звезды не только получали статуэтки за свое творчество, но и красовались перед камерами в необычных образах и уникальных платьях.
К примеру, Тейлор Свифт успела поразить своим укороченным топом темно-синего цвета и длинной юбкой от Roberto Cavalli. Ее одежду украшают серебряные камешки, и образ дополнен массивными сергами-подвесками.
По стилю не уступает и Бейонсе, которая получила 4 награды в 9 номинациях. Она появилась в ослепительном серебристо-кремовом платье без бретелек Gucci с перчатками. Свой образ она дополнила высокими каблуками серебристого цвета.
34-летняя Адель успела покрасоваться в темно-красном бархатном платье с поясом из ткани в тон, объемными рукавами и глубоким декольте от Louis Vuitton.
На дорожке также появилась и 53-летняя Дженнифер Лопес — она точно удивила публику образом в темно-синем платье с глубоким вырезом и серебрянной бахромой от Gucci. Певица любит полупрозрачную одежду, и очень умело подбирает ее.