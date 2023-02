Британский музыкант Сэм Смит взбудоражил сеть своим необычным образом на музыкальном мероприятии Brit Awards 2023. Так, на красную дорожку артист вышел в надувном латексном наряде, чем затмил остальных звезд.

Весь образ состоит из полностью латексного костюма, в котором надуваются штаны и наплечники. Свой образ Сэм дополнил черными перчатками и ботинками на каблуке.

Наряд вызвал бурную реакцию не только прессы, но и пользователей сети.

К примеру, в Twitter артиста высмеяли и заявили, что Смит нуждается во внимании:

Не обошлось и без мемов, в которых высмеивают артиста.

Me: Has anyone seen Sam Smith for the last 24 hours? pic.twitter.com/TLDxRYYP1d

I know everyone and their grandparents have commented on it, but now it’s my turn:

Sam Smith dresses like they’re preparing to jump off the Eiffel Tower. pic.twitter.com/galpiUmWW6

— Venus Barrington (@CrossEyedBear) February 12, 2023