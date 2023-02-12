Британский музыкант Сэм Смит взбудоражил сеть своим необычным образом на музыкальном мероприятии Brit Awards 2023. Так, на красную дорожку артист вышел в надувном латексном наряде, чем затмил остальных звезд.

Весь образ состоит из полностью латексного костюма, в котором надуваются штаны и наплечники. Свой образ Сэм дополнил черными перчатками и ботинками на каблуке.

Наряд вызвал бурную реакцию не только прессы, но и пользователей сети.

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К примеру, в Twitter артиста высмеяли и заявили, что Смит нуждается во внимании:

Кто-то отчаянно нуждается во внимании… вау.

Как будто я не мог достаточно ненавидеть Сэма Смита до красной дорожки Brit Awards 2023.

Честно говоря, Сэм Смит — самый ищущий внимания человек, которого я когда-либо видел в своей жизни.

Не обошлось и без мемов, в которых высмеивают артиста.

The news: “An F-22 shot down a UFO!” Me: Has anyone seen Sam Smith for the last 24 hours? pic.twitter.com/TLDxRYYP1d — Huff (@Huff4Congress) February 12, 2023

I know everyone and their grandparents have commented on it, but now it’s my turn: Sam Smith dresses like they’re preparing to jump off the Eiffel Tower. pic.twitter.com/galpiUmWW6 — Venus Barrington (@CrossEyedBear) February 12, 2023

After all the bad publicity about her strange appearance, she decided to wear her Sam Smith mask! pic.twitter.com/kMhryeYF9F — Stephi (@Stephis_world) February 12, 2023

Смит очень любит появляться на публике в необычных и даже скандальных образах. На красную дорожку Грэмми 2023 он вышел в ярко-красном платье от Valentino, дополнив образ цилиндром с вуалью и тростью.

Что касается церемонии награждения Brit Awards 2023, Сэм Смит вышел на сцену вместе с Ким Петарс, где они исполнили свой хит Unholy. Правда, дуэт обвинили в сатанинском выступлении.