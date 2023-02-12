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Сэм Смит в латексном костюме на Brit Awards 2023 нарвался на критику: Очень нуждается во внимании

12 февраля 2023, 15:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сем Сміт
Источник: Getty Images

Британский музыкант Сэм Смит взбудоражил сеть своим необычным образом на музыкальном мероприятии Brit Awards 2023. Так, на красную дорожку артист вышел в надувном латексном наряде, чем затмил остальных звезд.

Весь образ состоит из полностью латексного костюма, в котором надуваются штаны и наплечники. Свой образ Сэм дополнил черными перчатками и ботинками на каблуке.

Наряд вызвал бурную реакцию не только прессы, но и пользователей сети.

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К примеру, в Twitter артиста высмеяли и заявили, что Смит нуждается во внимании:

  • Кто-то отчаянно нуждается во внимании… вау.
  • Как будто я не мог достаточно ненавидеть Сэма Смита до красной дорожки Brit Awards 2023.
  • Честно говоря, Сэм Смит — самый ищущий внимания человек, которого я когда-либо видел в своей жизни.

Не обошлось и без мемов, в которых высмеивают артиста.

 

Смит очень любит появляться на публике в необычных и даже скандальных образах. На красную дорожку Грэмми 2023 он вышел в ярко-красном платье от Valentino, дополнив образ цилиндром с вуалью и тростью.

Что касается церемонии награждения Brit Awards 2023, Сэм Смит вышел на сцену вместе с Ким Петарс, где они исполнили свой хит Unholy. Правда, дуэт обвинили в сатанинском выступлении.

 

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