У Лондоні відбулася престижна музична премія Brit Awards 2023. Крім нагороджень талановитих артистів, світові зірки з’являлися на червоній доріжці, і деякі образи шоубізу запам’ятаються надовго.

Наприклад, Гаррі Стайлз з’явився на публіці в чорному костюмі з кліше – піджак на голе тіло і довгі штани з розширенням знизу. Образ доповнив величезний чорний бант кольору костюма.

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Американська реперша Lizzo з’явилася на червоній доріжці в золотисто-чорній сукні, що облягає. На одній зі сторін у неї була масивна золота сережка, а зачіску зробила у стилі 60-х.

Британська співачка Джессі Джей зробила акцент на своїй вагітності. Вона приміряла червоний костюм з мереживної кофти з довгими рукавами й штанами, що облягають, а ось круглий живіт вирішила залишити відкритим.

Ще одна британська артистка Еллі Голдінг з’явилася з корсетом, який виглядає як зліпок голого торсу, у тому числі грудей. На її образ звернув увагу і ведучий шоу Том Греннан, який запитав, чи це справжні груди артистки. Еллі знайшла що відповісти – вона сказала ні, але додала, що вона у неї розташована трохи ширше. Щоправда, за нескромне питання ведучого розкритикували у мережі.

Втім, найбільше обговорюють інший образ – Сем Сміт у латексному костюмі здивував як публіку, так і користувачів мережі.

Його одяг надується – йдеться про штани і наплічники. У Twitter встигли створити навіть меми, і заявили, що музикантові не вистачає уваги.