Компания Netflix показала трейлер с фильмами, которые планируют выпустить в 2022 году. В списке — картины, герои которых уже полюбились зрителю, в частности вторая часть ленты Достать ножи.

Кроме того, стриминговый сервис покажет множество экранизаций книг. Собственно, это львиная часть лент.

Ну, и куда без американского патриотизма? Тут и фильм о покорении Луны, и история первой чернокожей женщины, которая баллотировалась в президенты США, и гей — борец за права.

Блюз джазмена

Написанный, срежиссированный и спродюсированный Тайлером Перри Блюз джазмена рассказывает историю о запретной любви и семейной драме, саундтреком к которой cтал блюз музыкальных коллективов c Юга.

Аполлон 10 1/2: Детство космической эры

Аполлон 10 1/2: Детство космической эры рассказывает историю первой высадки на Луну летом 1969 года с двух взаимосвязанных точек зрения: астронавта и центра управления полетом и ребенка, выросшего в Хьюстоне, штат Техас, у которого есть собственные межгалактические мечты.

Блондинка

Основанный на бестселлере пятикратного финалиста Пулитцеровской премии Джойс Кэрол Оутс, фильм Блондинка представляет собой смело переосмысленную личную историю самого известного в мире секс-символа Мэрилин Монро. Фильм показывает вымышленный портрет модели, актрисы и певицы 50-х и 60-х годов, рассказанный через призму современной культуры знаменитостей.

Пузырь

Комедия о группе актеров и актрис, застрявших в пандемическом пузыре в отеле, пытающихся завершить продолжение боевика-франшизы о летающих динозаврах.

Дневная смена

Джейми Фокс играет трудолюбивого отца, который просто хочет обеспечить достойную жизнь своей сообразительной дочери, но его обыденная работа по очистке бассейнов в долине Сан-Фернандо является прикрытием для его реального источника дохода — охоты и убийства вампиров в составе Международного союза охотников на вампиров.

Страна сна

Молодая девушка обнаруживает секретную карту мира грез Страны снов и с помощью эксцентричного преступника путешествует по снам и спасается от кошмаров в надежде, что она снова сможет увидеть своего покойного отца.

Энола Холмс 2

Теперь наемный детектив, как и ее знаменитый брат, Энола Холмс берется за свое первое официальное дело по поиску пропавшей девушки, поскольку искры опасного заговора разжигают тайну, для разгадки которой требуется помощь друзей и самого Шерлока.

Хорошая медсестра

Подозревая, что ее коллега несет ответственность за серию загадочных смертей пациентов, медсестра рискует собственной жизнью, чтобы раскрыть правду. Триллер основан на реальных событиях.

Серый человек

Когда самый опытный наемник ЦРУ, чья истинная личность никому не известна, случайно раскрывает темные секреты агентства, бывший коллега-психопат назначает награду за его голову, запуская глобальную охоту международных убийц.

По мотивам серии книг: Серый человек Марка Грини.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Лауреат премии Оскар режиссер Гильермо дель Торо переосмысливает классическую историю Карло Коллоди о деревянной марионетке, которая волшебным образом оживает, чтобы исцелить сердце горюющего резчика по дереву по имени Джеппетто.

Достать ножи 2

В продолжении фильма Райана Джонсона Достать ножи детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, в которой участвует новый состав колоритных подозреваемых.

Матильда

Экранизация знаменитого мюзикла Тони и Оливье. Матильда рассказывает историю необыкновенной девушки, которая, вооруженная острым умом и ярким воображением, осмеливается встать на ноги, чтобы изменить свою судьбу.

Влюбиться в Рождество

Недавно обрученная, избалованная наследница отеля попадает в аварию, катаясь на лыжах, страдает от полной амнезии и оказывается на попечении красивого рабочего, владельца домика, и его не по годам развитой дочери в дни, предшествующие Рождеству. Кстати, именно эта картина должна возродить актерскую карьеру Линдси Лохан.

Растин

Растин рассказывает историю харизматичного гея, борца за гражданские права Баярда Растина, который преодолел натиск препятствий и изменил ход американской истории, организовав марш на Вашингтон в 1963 году.

Школа добра и зла

Лучшие подруги Софи и Агата оказываются на противоположных сторонах современной сказки, когда их уносит в заколдованную школу, где юных героев и злодеев обучают защищать баланс добра и зла.

Ширли

Ширли — это интимный образ новаторской политической иконы Ширли Чизхолм, первой чернокожей женщины-конгрессмена и первой чернокожей женщины, баллотировавшейся на пост президента США.

Этот фильм расскажет историю беспрецедентной и исторической президентской кампании Чисхолм, основанной на эксклюзивных и обширных беседах с семьей, друзьями и теми, кто знал ее лучше всего.

Возвращение Мадеи Тайлера Перри

Мадея готовится приветствовать свою семью, которая приехала в город, чтобы отпраздновать окончание колледжа ее правнуком, но некоторые секреты угрожают разрушить радостное возвращение семьи домой.

Чудо

Мидлендс, Ирландия, 1862 год. Молодая девушка перестает есть, но чудом остается живой и здоровой. Английская медсестра Либ Райт приезжает в крошечную деревню, чтобы наблюдать за одиннадцатилетней Анной О’Доннелл.

Туристы и паломники собираются, чтобы увидеть девочку, которая, как говорят, месяцами обходилась без еды. Деревня, в которой живет святая, что питается манной небесной, или здесь действуют более зловещие мотивы? Психологический триллер, вдохновленный феноменом постящихся девушек XIX века и адаптированный по мотивам нашумевшего романа Эммы Донохью (Комната).