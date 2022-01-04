Канадский баскетболист Тристан Томпсон публично признался в измене и извинился перед бывшей возлюбленной Хлои Кардашьян.

В сториз на личной странице в Instagram спортсмен признал внебрачного ребенка от фитнес-тренерши Марали Николс, которая родила мальчика в декабре 2021 года. Ранее Тристан отрицал факт отцовства.

– Сегодня результаты теста на отцовство показали, что я отец ребенка Марали Николс. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности дружно воспитывать нашего сына. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел или разочаровал во время этого испытания как публично, так и в частном порядке, — написал Тристан.

Баскетболист извинился перед Хлоей Кардашьян, вместе с которой воспитывает 3-летнюю дочь Тру. Томпсон отметил, что женщина не заслуживает той душевной боли и унижения, которые ей пришлось терпеть.

– Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой все эти годы. Мои действия определенно не совпадают с тем, как я относился к тебе. Я чувствую к тебе глубокое уважение и любовь. Независимо от того что можешь подумать. Еще раз, я невероятно сожалею, – написал Тристан.

Марали Николс заявила, что забеременела от Тристана Томпсона в марте 2021 года, когда спортсмен и Хлои Кардашьян еще состояли в отношениях. Тогда баскетболист предложил ей сделать аборт и предложил денежную компенсацию в размере $75 тыс.

Марали отказалась от такого предложения и потребовала у него через суд выплату алиментов. Сам Томпсон опровергал возможное отцовство, а в ответ подал иск в суд на Марали Николс.

Ранее Хлои неоднократно обвиняла Тристана Томпсона в изменах. Слухи о разводе пары появились еще летом 2021 года, когда баскетболист был замечен в компании других девушек. Однако официального заявления супруги не давали.