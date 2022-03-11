Американская телеведущая Опра Уинфри поддержала украинцев, записав к ним видеообращение.

В Instagram она обнародовала видео, на котором высказалась о войне в Украине, которую начала Россия, забрав жизни людей и вынудив некоторых бежать из своей страны.

Также она выразила благодарность семьям, которые открыли свои двери для беженцев.

— Я просто не могу перестать думать о бессмысленных и кощунственных смертоносных нападениях на народ Украины. Я не могу не думать о страхе и истощении, которые чувствует каждый украинец. Те, кто бежит из страны, те, кто спит под землей, и те, кто прячется в своих подвалах. Лица матерей и детей. Я все время думаю об отцах, прощающихся на вокзалах — мужчинах, которые никогда не держали в руках оружия, — прежде чем остаться, чтобы защитить демократию, — сказала Уинфри.

Также она выразила восхищение жителям Польши, поскольку те оказали колоссальную поддержку украинцам.

— Смертельное нападение на украинцев в сочетании с этой чистосердечностью в объятиях поляков, которые только что протянули руку, чтобы встретить их на границе, всю неделю заставляло мое сердце биться чаще, — отметила Опра.

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16-е сутки в Украине идет война, 16-е сутки все цивилизованные страны мира и всемирно известные люди просят президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить огонь.

За мир в Украине уже выступили Джаред Лето, Джим Керри, Шер, Анджелина Джоли, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Джоан Роулинг, Мэй Маск, Стинг, Пол Маккартни, Джек Николсон, Канье Уэст, Мик Джаггер и многие другие.

Кроме того, российские артисты также выступают против действий Путина. Кто именно? Читайте на Фактах ICTV.