Голливудский актер Рассел Кроу чуть не ушел из фильма Гладиатор, который принес ему славу. Артист заявил, что посчитал сценарий в 2000 году абсолютной ерундой.

В интервью Vanity Fair Кроу признался, что, вопреки сценарию, был готов взять на себя главную роль в картине режиссера Ридли Скотта.

— В чем я не был уверен в Гладиаторе, так это в мире, который меня окружал. В основе работы была отличная концепция, но сценарий был паршивым. В нем были все эти странные сцены, — признался Рассел.

К примеру, в некоторых сценах гладиаторы использовали определенные типы колесниц, а также заключали контракты на поставку оливкового масла. Все это было на самом деле, но будет звучать странно для современной аудитории.

За роль Максимуса Децима Меридиуса актер получил Оскара, хотя мог уйти из картины.

— Я действительно пару раз думал, что, возможно, мой лучший вариант — просто сесть в самолет и уехать отсюда. Однако постоянные разговоры с режиссером Ридли вселили в меня веру, — говорит он.

Артист добавил, что вместе со Скоттом они согласовали около 21 страницу сценария из более 100 на момент работы над картиной.

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