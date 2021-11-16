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Бритни Спирс отметила освобождение от опеки бокалом шампанского — первым за 13 лет

16 ноября 2021, 11:56
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс выпила первый бокал шампанского за 13 лет. Артистке было запрещено употреблять алкоголь, находясь под опекой.

В Instagram Бритни сообщила, что ее выходные прошли замечательно.

— Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Я действительно выпила первый бокал шампанского вчера вечером в самом красивом ресторане, который только когда-либо видела, — написала певица.

Она сообщила, что последующие два месяца будет праздновать свою свободу и день рождения. 2 декабря звезде исполнится 40 лет.

— Думаю, что я достаточно ждала. Я счастлива, что мой адвокат Мэтью Розенгарт появился в моей жизни и изменил ее. Бесконечно благодарна за это, — отметила Бритни.

Артистка подчеркнула, что счастлива видеть то, сколько людей празднуют ее освобождение.

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Напомним, 12 ноября суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем почти 14 лет.

Теперь артистка вправе самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом. Она вернет контроль на своим особняком и больше не будет обязана платить команде профессионалов и адвокатов.

Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джеймса Спирса и других людей с 2008 года. Ей назначили опекунство после того, как она попала в психбольницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

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