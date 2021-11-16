Американская певица Бритни Спирс выпила первый бокал шампанского за 13 лет. Артистке было запрещено употреблять алкоголь, находясь под опекой.

В Instagram Бритни сообщила, что ее выходные прошли замечательно.

— Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Я действительно выпила первый бокал шампанского вчера вечером в самом красивом ресторане, который только когда-либо видела, — написала певица.

Она сообщила, что последующие два месяца будет праздновать свою свободу и день рождения. 2 декабря звезде исполнится 40 лет.

— Думаю, что я достаточно ждала. Я счастлива, что мой адвокат Мэтью Розенгарт появился в моей жизни и изменил ее. Бесконечно благодарна за это, — отметила Бритни.

Артистка подчеркнула, что счастлива видеть то, сколько людей празднуют ее освобождение.

Напомним, 12 ноября суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем почти 14 лет.

Теперь артистка вправе самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом. Она вернет контроль на своим особняком и больше не будет обязана платить команде профессионалов и адвокатов.

Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джеймса Спирса и других людей с 2008 года. Ей назначили опекунство после того, как она попала в психбольницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.