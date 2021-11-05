Американская певица Бритни Спирс показала своих двух взрослых сыновей: 15-летнего Джейдена и 16-летнего Шона.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала кадры из выставки известного художника Винсента Ван Гога в Лос-Анджелесе. Бритни призналась, что хорошо провела время со своими сыновьями.

– Я и мои мальчики прошлой ночью. Я пошла с людьми, которые любят меня, как бы глупо я себя не вела, – написала Бритни.

Позже Спирс удалила публикацию со снимками, но разместила короткое видео с выставки.

Бритни Спирс рассказывала, что ее дети совершенно против публичности. Именно поэтому они не разрешают делиться их личными фотографиями.

Стоит заметить, что Бритни воспитывает двух сыновей от бывшего мужа, танцовщика Кевина Федерлайна, с которым она была в браке с 2004 по 2007 год.

Федерлайн получил опеку над детьми после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

Недавно суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс. Звезда находилась под опекой с 2008 года. Она не могла распоряжаться собственными финансами и принимать решения по поводу личной жизни.

В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила с речью в суде, где рассказала, что Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые вредны для здоровья.