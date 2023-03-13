В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Оскар 2023, которая является самой важной в мире киноиндустрии. Традиционно на мероприятии собралось множество звезд, которые сперва красовались на красной дорожке, демонстрируя свои наряды, а после отправились в зал, ожидать победителей в 23 категориях.

Несмотря на масштабность события, не забывали селебрити и о соцсетях, делясь фотографиями с церемонии награждения. Кто-то показал фото с закулисья мероприятия, кто-то то, как готовился к нему.

Что постили звезды во время церемонии Оскар 2023, Факты ICTV покажут вам далее.

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Модель и актриса Кара Делевинь показала то, как перевоплощалась для премии. Сперва она предстала в домашнем виде с патчами под глазами, позже — с ярким мейком и в платье от бренда Elie Saab.

Модель plus-size Эшли Грэм решила показать поклонникам свой наряд для мероприятия от бренда Zuhair Murad. Звезда назвала свой образ потрясающе-индивидуальным.

Показала Эшли и закулисья Оскара 2023, обнародовав видео, на котором едет уже на территории театра Долби, где и проходило мероприятие.

Актриса Николь Кидман также похвасталась перед подписчиками своим платьем от Armani Prive. Звезда фильма Часы показала черно-белые снимки.

Актриса и продюсер Джессика Честейн вспомнила Оскар 2022. Тогда она получила награду как лучшая актриса за роль в картине Глаза Тэмми Фэй.

— Не верится, что уже год прошел. Поздравляю всех номинантов этого года, наслаждайтесь своим особенным вечером, — написала Джессика.

Также она показала, как готовилась к Оскару 2023.

Модель и актриса Эва Лонгория также показала то, как перевоплощалась для премии. Звезда продемонстрировала то, как ее собирает команда, а также показала уже себя на самом Оскаре 2023.

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис в свою очередь отметила цвет главной дорожки премии, которая в 2023 году была не привычной красной, а бежевой. Звезда подчеркнула то, что ее наряд слился с дорожкой.

— Ну, сегодня вечером я одета как бокал розового шампанского и искристого яблочного сидра, под дорожку в духе вечера Оскар 2023, — написала Джейми.

Актриса Кейт Бланшетт поделилась с поклонниками фото с вечеринки, которая прошла до церемонии награждения.

Как мы уже писали выше, мероприятие началось с традиционного выхода звезд и демонстрацией своих нарядов. По этому случаю Факты ICTV создали свое голосование за лучший наряд на красной дорожке Оскара 2023.