Певица Рианна выступила на 95-ой церемонии награждения кинопремии Оскар. Звезда исполнила перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.

На сцене беременная Рианна предстала в элегантном черном брючном наряде с глубоким декольте, усыпанном стразами и цепями. Ее образ дополняли высокие перчатки и аксессуары.

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Волосы певица предпочла распустить.

Keep me safe, safe and sound… ♥ Rihanna em Lift Me Up, tributo para Chadwick Boseman no #Oscars. pic.twitter.com/I2kqekaNjA — Séries Brasil (@SeriesBrasil) March 13, 2023

Напомним, о том, что Рианна выступит на Оскаре 2023, стало известно в конце февраля. Перед этим исполнительница выступила на Супербоул 2023, где объявила о своей второй беременности.

Стоит отметить, что до Супербоула и Оскара 2023, Рианна в последний раз выступала в 2018 году, а трек Lift Me Up стал ее первым за более пяти лет.