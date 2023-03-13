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Беременная Рианна в стразах растрогала выступлением на Оскаре 2023

13 марта 2023, 04:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рианна Оскар 2023
Источник: Getty Images

Певица Рианна выступила на 95-ой церемонии награждения кинопремии Оскар. Звезда исполнила перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.

На сцене беременная Рианна предстала в элегантном черном брючном наряде с глубоким декольте, усыпанном стразами и цепями. Ее образ дополняли высокие перчатки и аксессуары.

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Волосы певица предпочла распустить.

Напомним, о том, что Рианна выступит на Оскаре 2023, стало известно в конце февраля. Перед этим исполнительница выступила на Супербоул 2023, где  объявила о своей второй беременности.

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Стоит отметить, что до Супербоула и Оскара 2023, Рианна в последний раз выступала в 2018 году, а трек Lift Me Up стал ее первым за более пяти лет.

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