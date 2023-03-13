В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анжелесе проходит 95-я церемония награждения премии Оскар. Селебрити уже прошлись красной дорожкой, которая в 2023 году цвета шампань, и показали свои наряды.

Стоит отметить, что у церемонии есть строгие правила дресс-кода, а потому слишком “голых” платьев, которые мы могли бы наблюдать на других мероприятиях, не будет.

Так, модель и актриса Кара Делевинь появилась на красной дорожке в платье бренда Elie Saab, певица Tems поддержала украинский бренд Lever Couture.

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Отметим, 95-я церемония вручения премии Оскар 2023 проходит в театре Долби. Телеведущим мероприятия стал актер Джимми Киммел.

На церемонии этого года покажут процесс награждения во всех 23 категориях.