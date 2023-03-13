Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Мода

Страстное платье Делевинь или откровенное Рианны: лучшие наряды на Оскаре 2023 (голосование)

13 марта 2023, 03:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оскар 2023 вбрання
Источник: Getty Images

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анжелесе проходит 95-я церемония награждения премии Оскар. Селебрити уже прошлись красной дорожкой, которая в 2023 году цвета шампань, и показали свои наряды.

Стоит отметить, что у церемонии есть строгие правила дресс-кода, а потому слишком “голых” платьев, которые мы могли бы наблюдать на других мероприятиях, не будет.

Так, модель и актриса Кара Делевинь появилась на красной дорожке в платье бренда Elie Saab, певица Tems поддержала украинский бренд Lever Couture.

Сейчас смотрят

Кара Делевинь и Tems Оскар 2023

Исполнительница Леди Гага предстала в наряде от Versace, певица Рианна в Alaia.

Леді Гага і Ріанна Оскар 2023

Актриса Ева Лонгория предпочла наряд бренда Zuhair Murad, модель Эшли Грэм появилась в Alberta Ferretti.

Ева Лонгорія і Ешлі Грем Оскар 2023

Актриса Николь Кидман выбрала для выхода на красную дорожку Оскара 2023 бренд Armani Prive.

Николь Кидман Оскар 2023

Факты ICTV создали свое голосование за лучший наряд на красной дорожке Оскара 2023.

Отметим, 95-я церемония вручения премии Оскар 2023 проходит в театре Долби. Телеведущим мероприятия стал актер Джимми Киммел.

На церемонии этого года покажут процесс награждения во всех 23 категориях.

Читайте также:
Оскар 2023Оскар 2023: все победители кинопремии

Теги
Оскар
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь