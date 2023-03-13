У ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження Оскар 2023, яка є найважливішою у світі кіноіндустрії. Традиційно на заході зібралося безліч зірок, які спершу красувалися на червоній доріжці, демонструючи своє вбрання, а згодом вирушили до зали, очікувати переможців у 23 категоріях.

Незважаючи на масштабність події, не забували селебриті і про соцмережі, ділячись фотографіями з церемонії нагородження. Хтось показав фото із закулісся заходу, хтось те, як готувався до нього.

Що постили зірки під час церемонії Оскар 2023, Факти ICTV покажуть вам далі.

Зараз дивляться

Модель і акторка Кара Делевінь показала те, як перевтілювалася для премії. Спершу вона постала в домашньому вигляді з патчами під очима, згодом – з яскравим мейком і в сукні від бренду Elie Saab.

Модель plus-size Ешлі Грем вирішила показати шанувальникам своє вбрання для заходу від бренду Zuhair Murad. Зірка назвала свій образ приголомшливо-індивідуальним.

Показала Ешлі і закулісся Оскара 2023, оприлюднивши відео, на якому їде вже на території театру Долбі, де і відбувався захід.

Акторка Ніколь Кідман також похвалилася перед підписниками своєю сукнею від Armani Prive. Зірка фільму Годинник показала чорно-білі знімки.

Акторка та продюсерка Джессіка Честейн згадала Оскар 2022. Тоді вона отримала нагороду як найкраща акторка за роль у картині Очі Теммі Фей.

– Не віриться, що вже рік минув. Вітаю всіх номінантів цього року, насолоджуйтеся своїм особливим вечором, – написала Джессіка.

Також вона показала, як готувалася до Оскара 2023.

Модель і акторка Ева Лонгорія також показала те, як перевтілювалася для премії. Зірка продемонструвала, як її збирає команда, а також показала вже себе на самому Оскарі 2023.

Акторка та письменниця Джеймі Лі Кертіс своєю чергою відзначила колір головної доріжки премії, яка в 2023 році була не звичною червоною, а бежевою. Зірка наголосила на тому, що її вбрання злилося з доріжкою.

– Ну, сьогодні ввечері я одягнена як келих рожевого шампанського та іскристого яблучного сидру під доріжку в дусі вечора Оскар 2023, – написала Джеймі.

Акторка Кейт Бланшетт поділилася з шанувальниками фото з вечірки, яка пройшла до церемонії нагородження.

Як ми вже писали вище, захід розпочався з традиційного виходу зірок і демонстрацією свого вбрання. З цієї нагоди Факти ICTV створили своє голосування за найкраще вбрання на червоній доріжці Оскара 2023.