Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс озвучил 5 своих любимых книг за всю жизнь. В списке по-прежнему остается книга, которую он прочел еще в средней школе.

Так, Гейтс рекомендует Чужак на чужой земле Роберта Хайнлайна.

— Мы с Полом Алленом влюбились в Хайнлайна будучи еще детьми, и эта книга до сих пор остается одним из моих любимых научно-фантастических романов всех времен, — рассказал миллиардер.

Книга рассказывает историю о жителе Марса, который возвращается на Землю с новой религией. По заявлениям Билла, это отличная возможность подумать о будущем, которое может нас ждать.

Сейчас смотрят

Вторая книга — Surrender: 40 Songs, One Story Боно.

Гейтс уверяет, что книга является самой новой в списке, поскольку она вышла только в ноябре этого года. Это биография об известном музыканте, который стал рок-звездой и филантропом. Билл заявил, что может называть Боно своим другом.

Третья книга — Команда соперников: Биография Линкольна, Дорис Гудвин. Работа расскажет историю об Аврааме Линкольне. Гейтс считает, что сейчас книга актуальна как никогда, особенно с событиями, которые наблюдаются в последнее время в США.

Предпоследняя книга — Внутренняя игра в теннис, Роберт Галлвей. Миллиардер уверен, что ее нужно прочесть даже тем, кто никогда не играл в теннис. Книга расскажет, как двигаться от ошибок, что крайне важно сейчас.

Последняя книга — Сон Менделеева, Пол Стратерн. Книга расскажет о развитии химии как науки, а также о событиях, которые двигали эту важную науку вперед через тысячелетия.

Сооснователь Microsoft не первый раз советует книги, которые нужно прочесь каждому. Он делает это практически каждый сезон, добавляя в список те работы, которые его самого удивили. Ранее Билл Гейтс советовал, какие книги нужно прочесть летом.