Мільярдер та співзасновник Microsoft Білл Гейтс озвучив 5 своїх улюблених книг за все життя. У списку, як і раніше, залишається книга, яку він прочитав ще в середній школі.

Так, Гейтс рекомендує Чужинець на чужій землі Роберта Гайнлайна.

– Ми з Полом Алленом закохалися в Гайнлайна ще дітьми, і ця книга досі залишається одним із моїх улюблених науково-фантастичних романів усіх часів, – розповів мільярдер.

Книга розповідає історію про мешканця Марса, який повертається на Землю із новою релігією. За заявами Білла, це чудова можливість подумати про майбутнє, яке може нас чекати.

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Друга книга – Surrender: 40 Songs, One Story Боно.

Гейтс запевняє, що книга є найновішою у списку, оскільки вона вийшла лише у листопаді цього року. Це біографія про відомого музиканта, який став рок-зіркою та філантропом. Білл заявив, що може називати Боно своїм другом.

Третя книга – Команда суперників: Біографія Лінкольна, Доріс Гудвін. Робота розповість історію про Авраама Лінкольна. Гейтс вважає, що зараз книга актуальна як ніколи, особливо з подіями, які останнім часом спостерігаються в США.

Передостання книга – Внутрішня гра в теніс, Роберт Галвей. Мільярдер упевнений, що її потрібно прочитати навіть тим, хто ніколи не грав у теніс. Книга розповість, як рухатися від помилок, що дуже важливо зараз.

Остання книга – Сон Менделєєва, Пол Стратерн. Книга розповість про розвиток хімії як науки, а також події, які рухали цю важливу науку вперед через тисячоліття.

Співзасновник Microsoft не вперше радить книги, які потрібно прочитати кожному. Він робить це практично щосезону, додаючи до списку ті роботи, які його самого здивували. Раніше Білл Гейтс радив, які книги потрібно прочитати влітку.