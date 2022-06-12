Білл Гейтс склав список із 5 книг, які потрібно прочитати за літо. Традиційно мільярдер викладає список на початку літа, і 2022 рік не став винятком.
У переліку видань увійшли книги, присвячені впливу зміни клімату, владі, статі та причинам поляризації в США.
На відміну від списку на літо минулого року, Гейтс не став зосереджувати увагу на Covid-19, який продовжує впливати на світ і донині.
– Мені сподобалися всі, і, сподіваюся, ви теж знайдете для себе щось цікаве. Це не дуже схоже на те, що зазвичай читають на пляжі, – пожартував Білл у себе в блозі.
До списку увійшли такі книги:
- Сила – Наомі Альдерман;
- Чому ми поляризовані – Езра Кляйн;
- Шоссе Лінкольна – Амор Тоулз;
- Міністерство майбутнього – Кім Стенлі Робінсон;
- Як насправді влаштовано світ – Вацлав Сміл.
– Цим письменникам вдалося взяти важливу тему, і показати її з цікавого боку, через що складність оповіді не страждає. Усі п’ять книг мені дуже сподобалися, і, сподіваюся, ви теж знайдете щось для себе, — додав мільярдер.
Білл запевняє, що всі книги дуже легко читаються і час за ними пролетить непомітно.