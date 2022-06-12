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Обов’язково до прочитання: 5 книг на літо від Білла Гейтса

12 Червня 2022, 10:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Билл Гейтс
Джерело: Getty Images

Білл Гейтс склав список із 5 книг, які потрібно прочитати за літо. Традиційно мільярдер викладає список на початку літа, і 2022 рік не став винятком.

У переліку видань увійшли книги, присвячені впливу зміни клімату, владі, статі та причинам поляризації в США.

На відміну від списку на літо минулого року, Гейтс не став зосереджувати увагу на Covid-19, який продовжує впливати на світ і донині.

Зараз дивляться

– Мені сподобалися всі, і, сподіваюся, ви теж знайдете для себе щось цікаве. Це не дуже схоже на те, що зазвичай читають на пляжі, – пожартував Білл у себе в блозі.

До списку увійшли такі книги:

  • Сила – Наомі Альдерман;
  • Чому ми поляризовані – Езра Кляйн;
  • Шоссе Лінкольна – Амор Тоулз;
  • Міністерство майбутнього – Кім Стенлі Робінсон;
  • Як насправді влаштовано світ – Вацлав Сміл.

– Цим письменникам вдалося взяти важливу тему, і показати її з цікавого боку, через що складність оповіді не страждає. Усі п’ять книг мені дуже сподобалися, і, сподіваюся, ви теж знайдете щось для себе, — додав мільярдер.

Білл запевняє, що всі книги дуже легко читаються і час за ними пролетить непомітно.

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Білл Гейтс
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