Білл Гейтс склав список із 5 книг, які потрібно прочитати за літо. Традиційно мільярдер викладає список на початку літа, і 2022 рік не став винятком.

У переліку видань увійшли книги, присвячені впливу зміни клімату, владі, статі та причинам поляризації в США.

На відміну від списку на літо минулого року, Гейтс не став зосереджувати увагу на Covid-19, який продовжує впливати на світ і донині.

Зараз дивляться

– Мені сподобалися всі, і, сподіваюся, ви теж знайдете для себе щось цікаве. Це не дуже схоже на те, що зазвичай читають на пляжі, – пожартував Білл у себе в блозі.

До списку увійшли такі книги:

Сила – Наомі Альдерман;

Чому ми поляризовані – Езра Кляйн;

Шоссе Лінкольна – Амор Тоулз;

Міністерство майбутнього – Кім Стенлі Робінсон;

Як насправді влаштовано світ – Вацлав Сміл.

– Цим письменникам вдалося взяти важливу тему, і показати її з цікавого боку, через що складність оповіді не страждає. Усі п’ять книг мені дуже сподобалися, і, сподіваюся, ви теж знайдете щось для себе, — додав мільярдер.

Білл запевняє, що всі книги дуже легко читаються і час за ними пролетить непомітно.