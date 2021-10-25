Украинские артисты Потап и Настя Каменских засветились в компании российских звезд во время отдыха в Дубае.

На личной странице в Instagram Потап поделился фото, на котором они позируют вместе с российским артистом Артуром Пирожковым и его женой Анжеликой.

— Люблю фоткаться с красивыми людьми. Обожаю эту парочку, Семен и Одарочка, а точнее Энжи-Бейби и Алекс-мачо! Красиво, уютно, весело, информативно и дружно, — подписал кадр Потап.

Звездные супруги вместе отдыхали в одном из ресторанов Дубая.

Для дружеского ужина Настя выбрала мини-платье с глубоким декольте и босоножки на каблуках. Анжелика также позировала в коротком платье с рукавами-фонариками. Мужчины предпочли классическую одежду — брюки и рубашку.

В комментариях поклонники забросали комплиментами своих кумиров и отметили, что они прекрасно выглядят.

Недавно Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах. Подписчики отметили, что в последнее время певица поправилась.

В то же время Потапу пользователи сети сделали комплимент. По их мнению, артист очень похудел.