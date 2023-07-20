Певец Виталий Козловский принял военную присягу. Соответствующим видео артист поделился в своем Instagram.

В кадре Виталий предстал вместе со своими побратимами на полигоне. Их по одному вызывал к себе командир, перед которым они обещали никогда не предать Украину.

— Клянусь никогда не предавать украинский народ, — написал Козловский под видео.

Также защитников благословил и окропил святой водой священник.

Подписчики пожелали Виталию и его побратимам удачи.

Горжусь тобой. Слезы гордости на глазах.

Гордимся. Пусть Бог хранит вас всех.

Виталий, ты молодец. Горжусь тобой. Пусть Господь оберегает тебя и твоих собратьев. Мы молимся за вас и за нашу Украину ежедневно. Береги себя!

У меня просто мороз по коже. Горжусь! Пусть там сверху тебя оберегают.

Гордимся. Молимся за вас, ребята. Слава Украине, слава ВСУ, — пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее Виталий Козловский рассказывал, что хочет успеть сделать до присяги. Он планировал собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, а также посетить свадьбу друзей и привезти для своей бригады тепловизор.