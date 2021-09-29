Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала своего бойфренда Дениса. Пара вместе пришла на церемонию награждения премией National Bloggers Awards.

Alyona Alyona, которая недавно переехала к любимому, призналась, что пока им сложно адаптироваться к совместному проживанию и решению бытовых вопросов.

Ранее все парни певицы жили на ее территории, поэтому переезд к Денису оказался совершенно новым опытом для нее.

— Это такой болезненный вопрос. Мне он очень нравится, и я решила жить на его территории. Но это мой первый опыт, потому что раньше все жили у меня… Территория небольшая… Сложно для меня, сложно. Возможно нужно спуститься немного ниже, чтобы потом подняться еще выше. Посмотрим, что будет дальше, — сказала Alyona Alyona.

Напомним, что впервые Alyona Alyona рассказала о своем бойфренде в феврале 2021 года.

Тогда она обнародовала серию фотографий с мужчиной позади и призналась, что почувствовала бабочки в животе и влюбилась.

Впоследствии стало известно, что бойфрендом звезды является начинающий рэпер и блогер Денис. Он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.

А уже в июне рэп-исполнительница переехала жить к своему парню. По словам Alyona Alyona, при переезде возникло много нюансов.

Например, в квартире Дениса не хватает места для всех вещей певицы. Также она расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанов и готовой кулинарии, чем ей хотелось бы.

Но Alyona Alyona добавила, что эти проблемы не имеют значения, поскольку отныне пара начнет заботиться друг о друге и создавать собственную семью.