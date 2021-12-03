Украинский телеведущий Владимир Остапчук прокомментировал новость о смерти главы Дома ученых Романа Славитича, где произошла “голодная туса”. Актер считает, что комментарии здесь излишни, и проявил сочувствие родным погибшего.

— Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным. Для остальных — давайте затихнем и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других, — написал Владимир в Instagram.

Под публикацией он также убрал возможность комментировать — он считает, что этот поступок поймут те, “кто умеют понимать”.

Напомним, что 27 ноября Александр Залиско устроил громкий день рождения в Доме ученых во Львове, где проходили откровенные конкурсы, а посетители приходили в эротических нарядах. Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, который опубликовал сториз в Instagram с подписью “Голодная блогерская туса”.

История моментально получила огласку, а работу самого Дома ученых приостановили. В результате организатор вечеринки Залиско публично извинился за инцидент — за два дня он лишился всех источников дохода.

Знаменитость Саша Бо обвинила именно Остапчука в скандале. Сам Владимир уже дважды извинился за свой поступок.

Напомним, что 3 декабря умер глава Дома ученых Роман Славитич — ему стало плохо во Львовском горсовете, однако медикам не удалось спасти мужчину.