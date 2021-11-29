БДСМ-вечеринка в День памяти жертв Голодомора: блогер влип в скандал из-за громких именин

В День памяти жертв Голодоморов, который отмечают 27 ноября, блогер-миллионник из Черновцов Александр Залиско устроил шумную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых во Львове.

На вечеринке присутствовали и другие известные блогеры, в частности, Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская. Ведущим вечером выступил Владимир Остапчук.

Как проходила вечеринка

Вечеринка была в стиле Show bar, с довольно откровенными конкурсами, эротическими танцами. Присутствующие девушки были в откровенных платьях, а сам именинник разделся, когда играл DJ-сет. Кстати, это была его давняя мечта (стать за пульт DJ, а не раздеться).

Остапчук назвал вечеринку Блогерская голодная туса, однако впоследствии сообщение исчезло с его аккаунта.

Реакция сети

Александр Залиско получил изрядную волну хейта за эту вечеринку. Однако эротика и пошлые конкурсы нашу публику давно не удивляют, достаточно хотя бы вспомнить традиционные свадебные развлечения, вроде перекатывания яйца. Публику возмутила дата праздника и место проведения – День Голодомора и Дом ученых.

Реакция Александра Залиско на хейт

Блогер отметил, что он не выбирал дату своего дня рождения. 27 ноября ему исполнилось 29 лет, поэтому не понимает такой огласки. Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в своей вечеринке.

— Отпраздновать свое 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали суперправильными, и блогеры виноваты во всех проблемах мира. Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мне настроение! Праздную так, как захочется! – заявил блогер.

Также он отметил, что в тот день работало телевидение, а люди праздновали свадьбы.

— Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбы, было множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный яд вокруг! – отметил Александр.

Несмотря на это, комментарии к своему посту он закрыл.

Затем Александр опубликовал сообщение о том, что его вызывают в отделение полиции относительно вечеринки. Сейчас Факты ICTV ожидают комментарий правоохранителей по поводу этой ситуации.