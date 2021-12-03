Во Львове скончался глава Дома ученых Роман Славитич. Ему стало плохо именно на работе, однако медикам не удалось спасти мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

— Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитычу. По словам очевидца, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что он выглядит нездоровым и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание, — заявили в горсовете.

Там добавили, что их сотрудники сразу вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора.

— По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимацию. Они в течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитычу было 75 лет, – заявили в пресс-службе Львовского городского совета.