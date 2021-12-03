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Во Львове скончался глава Дома ученых Роман Славитич

3 декабря 2021, 12:10
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Во Львове скончался глава Дома ученых Роман Славитич

Во Львове скончался глава Дома ученых Роман Славитич. Ему стало плохо именно на работе, однако медикам не удалось спасти мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

— Сегодня утром в помещении городского совета стало плохо Роману Славитычу. По словам очевидца, работающей в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что он выглядит нездоровым и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание, — заявили в горсовете.

Там добавили, что их сотрудники сразу вызвали скорую и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора.

— По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимацию. Они в течение часа боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось. Роману Славитычу было 75 лет, – заявили в пресс-службе Львовского городского совета.

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