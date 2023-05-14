Победитель Евровидения 2023 Loreen от Швеции прокомментировала свое первенство в музыкальном конкурсе. После сцены она отправилась в медиацентр, чтобы раскрыть больше свои эмоции и чувства перед публикой и прессой. Loreen призналась, что ощущает благодарность, и напомнила о важности быть настоящим — именно это и сделало ее победителем Евровидения 2023.

— Все кажется сюрреалистичным — я потрясена. Единственное чувство, которое охватило мое тело, — это просто благодарность. Также чувствую гордость, ведь у песни есть свои ценности — надежду, любовь к себе и силу — это находит отклик у всех людей, — заявила Loreen.

Певице также напомнили и о выступлении в 2012 году — публику интересует, изменился ли для нее конкурс за эти 11 лет. Loreen из Швеции призналась, что в 2012 году Евровидение было для нее чем-то новым, а вот в мае 2023 года она ощутила, как вернулась в семью, и этот раз был для нее более беззаботным.

Напомним, что для артистки это уже вторая победа, и на этот раз она выбрала первое место с песней Tattoo.

Украинский дуэт Tvorchi заняла шестое место на Евровидение 2023. Еще до начала конкурса артисты заявили, что их главная цель — напомнить о войне в Украине, а не победа.