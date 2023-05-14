Переможець Євробачення 2023 Loreen від Швеції прокоментувала свою першість у музичному конкурсі. Після сцени вона вирушила до медіацентру, щоб розкрити більше свої емоції та почуття перед публікою та пресою. Loreen зізналася, що відчуває вдячність, і нагадала про важливість бути справжнім – саме це і зробило її переможцем Євробачення 2023.

– Усе здається сюрреалістичним – я приголомшена. Єдине почуття, яке охопило моє тіло, – це просто вдячність. Також відчуваю гордість, адже пісня має свої цінності – надію, любов до себе і силу – це знаходить відгук у всіх людей, – заявила Loreen.

Співачці також нагадали й про виступ 2012 року – публіку цікавить, чи змінився для неї конкурс за ці 11 років. Loreen зі Швеції зізналася, що 2012 року Євробачення було для неї чимось новим, а ось у травні 2023 вона відчула, як повернулася в сім’ю, і цей раз був для неї більш безтурботним.

Нагадаємо, що для артистки це вже друга перемога, і цього разу вона обрала перше місце з піснею Tattoo.

Український дует Tvorchi посів шосте місце на Євробаченні 2023. Ще до початку конкурсу артисти заявили, що їхня головна мета – нагадати про війну в Україні, а не перемога.