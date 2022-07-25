Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал решение Европейского вещательного союза о проведении Евровидения 2023 в Великобритании.

По словам политика, такое решение принято после нескольких раундов консультаций.

— Мы начали эти консультации после украинского протеста по поводу принятия решения без обсуждения. Была проделана большая работа по возможности проведения Украиной Евровидения в одной из соседних стран из-за фактора безопасности. Но, к сожалению, по техническим и финансовым требованиям EBU это было невозможно, — отметил Ткаченко в Telegram-канале.

Он добавил, что были консультации и с британским правительством, и с ВВС. По результатам они получили заверения как от BBC, так и от EBU, что те проведут Евровидение-2023 On behalf of Ukraine (От имени Украины) с чрезвычайно высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих.

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— Соответственно, все будет сделано так, что в Великобритании мы увидим и отечественные виды, и украинские нарративы. И, я думаю, что опыт BBC позволит представить Украину на самом высоком уровне, — отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Евровидение 2023 пройдет в Великобритании. Об этом заявили в Европейском вещательном союзе. Такое решение было принято в целях безопасности.