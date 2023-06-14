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Концерт от мужа и круг самых близких: жена Виктора Павлика показала, как отметила 29-летие

14 июня 2023, 14:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Катерина Реп'яхова
Источник: Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика и блогер Екатерина Репяхова показала, как отпраздновала свое день рождение. 13 июня ей исполнилось 29 лет.

Свой день Екатерина встретила в кругу самых близких. Празднование проходило в Карпатах. Сама она предстала в нежном образе в бельевом стиле — юбке-миди и топе. Образ она дополнила босоножками на небольшом каблуке, на лицо нанесла легкий макияж, а волосы собрала в свободный пучок.

Также Репяхова ясно дала понять, какое желание загадала — то, о чем сегодня мечтает каждый украинец.

— Спасибо моим родным за то, что были рядом в этот день. Желание неизменное, одно на всех, — призналась блогер.

На праздновании присутствовал и сам 57-летний Виктор Павлик. Он устроил для гостей мини-концерт, а они с удовольствием танцевали под его песни. Веселилась и сама Екатерина вместе с маленьким сыном супругов Михаилом.

Также Екатерина сказала, что теперь они ждут самый главный праздник — день рождение сына, которому 15 июня исполнится два года.

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