Голливудский актер Джонни Депп заключил мировое соглашение с членом съемочной группы фильма Город лжи Грегом Бруксом, который обвинил его в избиении.

Условия соглашения Депп должен будет выполнить до конца августа. Детали документа — неизвестны, однако дело возобновят, если Джонни попытается схитрить.

Ранее Грег Брукс подал в суд на актера, утверждая, что в 2018 году во время совместной работы тот несколько раз ударил его кулаком, выкрикивал непристойности в его адрес и предлагал за ответный удар $100 тыс.

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Брукса якобы уволили после того, как он не пообещал не подавать в суд. Также он заявил, что Джонни принимал наркотики на съемочной площадке и от него пахло алкоголем.

Судебный процесс должен был начаться в конце июля.



Ранее Джонни Депп выиграл суд против экс-супруги Эмбер Херд. Присяжные обязали актрису выплатить актеру $15 млн.

Позже Депп сказал, что готов простить долг Эмбер. По словам адвокатов звезды, его иск о клевете никогда не касался денег, главное чего он добивался — восстановление своей репутации.