Суд обязал актрису Эмбер Херд выплатить $10,35 млн Джонни Деппу за нанесение ущерба репутации . Адвокаты знаменитостей не смогли договориться вне суда, что было бы выгодно Эмбер.

Судья Пенни Азкарат вынесла окончательный вердикт по затяжному делу бывшей пары. Во время оглашения приговора ни Депп, ни Херд не присутствовали в зале.

Сама Херд заявила о подготовке к апелляции. Она добавила, что не имеет возможности выплатить $10 млн Деппу, и на фоне этого считает свою карьеру в Голливуде законченной.

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— Вы не просите прощения, если вы невиновны. И вы не отказываетесь от апелляции, если знаете, что правы, — добавила Эмбер.

Решение судьи имеет чисто формальную силу — присяжные огласили свой вердикт еще 1 июня, встав на сторону Деппа после громкого судебного процесса.

В то же время актер должен выплатить $2 млн по делу о встречном иске.

Ранее в сети появились слухи об удалении сцен с актрисой в фильме Аквамен 2, где она играет вместе с Джейсоном Момоа. Представитель Херд развеял эти слухи и добавил, что переснимать картину не будут, чтобы полностью исключить кадры с Эмбер. Выход картины запланирован на март 2023 года.