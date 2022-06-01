Голливудский актер Джонни Депп выиграл суд против экс-возлюбленной Эмбер Херд. Суд присяжных обязал актрису выплатить Деппу $15 млн.

Суд присяжных установил, что Эмбер Херд оклеветала Джонни Деппа, когда написала статью для Washington Post в 2018 году. В материале она описывала домашнее насилие, которому якобы подвергалась со стороны Деппа.

В результате присяжные присудили Херд выплатить Деппу $10 млн компенсации и $5 млн штрафа. Однако судья Пенни Азкарат уменьшила штрафные санкции до $350 тыс. согласно законодательству.

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Однако присяжные присудили Херд $2 млн в качестве компенсации за ее встречный иск. Присяжные вынесли решение в пользу Херд по одному из трех заявлений, сделанных адвокатом Деппа Адамом Уолдманом. Ложным признали заявление адвоката изданию Daily Mail о том, что Херд якобы хотела подставить Деппа: устроила дебош в их доме и пыталась свалить вину на актера.

Также присяжные постановили, что Херд действовала со злым умыслом.

Реакция Эмбер Херд на решение суда

— Я убита горем, что гор улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это возвращает время вспять, когда женщину, которая говорила, можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно, — заявила актриса.

Реакция Деппа на решение суда

— Я действительно скромный. Мое решение продолжить это дело, прекрасно зная о высоте юридических препятствий, с которыми я столкнусь, и о неизбежном всемирном спектакле в моей жизни, было принято только после долгих размышлений. С самого начала целью этого дела было раскрытие правды вне зависимости от исхода. Честно говоря, я был в долгу перед своими детьми и всеми теми, кто оставался непоколебимым в своей поддержке меня. Я чувствую себя умиротворенно, зная, что наконец-то достиг этого, — отметил Джонни Депп.