Муж был в шоке: защитница Эмеральд показала партнерские роды и дочь

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые показала лицо новорожденной дочери и рассказала, как прошли ее партнерские роды с мужем Евгением Стипанюком.

– Женя долго настраивался на партнерские роды, решение рожать вместе приняли только на последнем триместре. И все это благодаря врачам, заверившим, что процесс будет максимально эстетичным, приятным и совсем нестрашным. Когда все произошло, муж был в шоке, сначала спросил: “А что, так можно было? Чего я боялся?”. Затем твердо заявил: “Мы еще вернемся за мальчиком!”, – поделилась Евгения.

Эмеральд также обнародовала трогательное видео из роддома. Она отметила, что хотела своим примером показать женщинам, что рожать – не страшно.

— Своими сообщениями и видео я хочу показать всем девочкам, что роды – это отнюдь не те отрывки страшных историй наших мам, и что современная медицина, высококвалифицированные врачи и заботливый персонал могут сделать этот процесс настоящим волшебным таинством. Без боли, переживаний и стресса, – отметила защитница.

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Напомним, что Эмеральд долгое время скрывала малыша от публики. Она до сих пор держит в секрете имя дочери.

Фото: Евгения Эмеральд