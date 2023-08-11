Певица Оля Полякова выпустила новую песню под названием Дякую, и клип для нее. Свою работу звезда посвятила тем, кто с каждым днем приближает победу Украины.

Особого внимания заслуживает клип — в нем снялось огромное количество защитников. Среди них и медики, и военные, волонтеры и спасатели. Некоторые лица могут оказаться знакомыми для многих — даже военный снайпер Евгения Эмеральд и защитник Мариуполя Михаил Дианов.

Видеоролик для песни Поляковой сняла режиссер Катя Царик. Она призналась, что идея клипа возникла моментально — в кадре показаны лица всех тех людей, которые делают все, чтобы победа наступила как можно скорее.

Сама Оля заявила, что особое внимание в клипе выделила именно защитникам, да и сама певица появилась в нежном и откровенном образе.

Пользователи сети уже оценили работу Поляковой:

Спасибо большое за песню, до души пробирает.

Оля, спасибо тебе, ты молодец! Ты настоящая, ты любишь свой народ и свою страну!

Оля! Это круто! Вместе, делая каждый свое дело для поддержки и единения друг друга в нашей стране, мы обязательно победим!

Без слез невозможно смотреть и слушать. Песня о нас всех.

11 августа и MamaRika выпустила новую песню под названием Останній день. В своей работе звезда призывает всех жить жизнью и не откладывать свои желания на потом, ведь никто не знает, что будет дальше.