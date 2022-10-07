Американский писатель Стивен Кинг гневно обратился от имени всего мира к России. Послание Король ужасов оставил в Twitter.
Так, Кинг призвал РФ оставить Украину в покое.
World to Russia: Get the fuck out of Ukraine. It’s not your country.
— Stephen King (@StephenKing) October 6, 2022
— Мир – России: Убирайся из Украины. Это не твоя страна, — написал писатель.
Менее чем за сутки твит Кинга собрал более 82 тыс. лайков и более 14,9 тыс. репостов.
Стоит отметить, что еще в начале полномасштабной войны — 24 февраля Стивен Кинг осудил РФ за нападение на Украину. Тогда писатель раскритиковал кровавого диктатора Владимира Путина, отметив, что тот просчитался.
С тех пор Кинг активно выступает против войны, а также реагирует на трагические события в нашей стране.
Недавно Стивен прокомментировал успехи ВСУ на фронте. Он отметил, что украинские воины дают достойный отпор российским оккупантам и сказал — Слава Украине!