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Это не твоя страна! Стивен Кинг призвал РФ убраться из Украины

7 октября 2022, 18:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг гневно обратился от имени всего мира к России. Послание Король ужасов оставил в Twitter.

Так, Кинг призвал РФ оставить Украину в покое.

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— Мир – России: Убирайся из Украины. Это не твоя страна, — написал писатель.

Менее чем за сутки твит Кинга собрал более 82 тыс. лайков и более 14,9 тыс. репостов.

Стоит отметить, что еще в начале полномасштабной войны — 24 февраля Стивен Кинг осудил РФ за нападение на Украину. Тогда писатель раскритиковал кровавого диктатора Владимира Путина, отметив, что тот просчитался.

С тех пор Кинг активно выступает против войны, а также реагирует на трагические события в нашей стране.

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Недавно Стивен прокомментировал успехи ВСУ на фронте. Он отметил, что украинские воины дают достойный отпор российским оккупантам и сказал — Слава Украине!

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Підтримка України Россия Стивен Кинг
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