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Всем, кто скучает по семье: Океан Эльзы и Kola растрогали новым клипом

19 мая 2023, 11:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Океан Ельзи

Океан Эльзы и Kola выпустили общую песню под названием Коли ми двоє и клип для ее. Новый релиз посвящен всем тем, кто любит и верит.

Вакарчук заявил, что написал ее буквально за один вечер, когда скучал по своей семье в одиночестве.

В клипе можно увидеть парня и девушку в лесу, страдающую от одиночества, а в конце находят свет, который подразумевает долгожданную встречу. Работа отлично дополняет смысл песни.

— В тот момент я почувствовал, что переживают сотни тысяч людей. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории — разлука для многих является сверхтяжелой, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком — настоящее счастье, — признался музыкант.

Святослав добавил, что идея дуэта у него возникла, когда возле прифронтового города обнималась пара — мужчина был в военной форме. И в этот момент по радио в авто играла песня Насти. 

В апреле Kola выпустила песню Інші ми. Вместе с композицией исполнительница представила видеоклип, сделанный с помощью искусственного интеллекта. Работа создана, чтобы описать восприятие людей своего окружения.

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Теги
KOLA Океан Эльзы Святослав Вакарчук
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