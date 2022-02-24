Известный тревел-блогер Антон Птушкин записал видео, где высказал свое мнение об атаке армии РФ на Украину. Антон призвал россиян выступить против этой войны, и провел аналогию с 1941 годом.

Видео блогер опубликовал в Instagram, где и обратился к своим подписчикам. Он признался, что записывает видео в Киеве, прямо во время обстрелов, и сейчас с ним в столице находится его мама, которая в 2014 году уже уезжала из Луганска.

— Украина — это суверенное государство. Она никогда не нападала на РФ, а сегодня Россия объявила нам войну. Не верьте в то, что это военная операция — это настоящая война. Российская армия пришла к нам, чтобы забрать наш дом, — заявляет Птушкин.

Он также обратился к россиянам, и призвал их выступить против войны, так как она коснется и их. Блогер заявил, что он верит в лучшее.

Другие украинские звезды также призвали россиян выйти на улицы и выступить против войны. Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие.

На агрессию со стороны РФ также отреагировали и российские звезды, которые заявили, что никто не хочет войны.