Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как попала в психбольницу. Звезда призналась, что в 18 лет начала страдать от панических атак и высокого давления.

Во время учебы в экономическом университете она потеряла интерес не только к будущей профессии, но и к жизни.

— В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на все как из аквариума. Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в воде без всякой надежды на спасение. Мир стал абсолютно пресным, что по идее удивительно для молодой, 18-летней девушки, — поделилась актриса.

Однажды Ксения выпила кофе в столовой, а через час ей стало плохо. Родители увезли дочь в больницу, где медики определили, что у 18-летней девушки слишком высокое давление.

– С того дня начался мой персональный ад. Каждый день происходили панические атаки. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение, ему становилось так плохо, что я не могла сделать и шага. Тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего, – вспомнила Мишина.

Родители звезды объездили многие медицинские учреждения, однако жизненные показатели Ксении были в норме. Затем Мишина оказалась в психбольнице, откуда ее направили к психотерапевту.

Своим примером Ксения хочет показать, что не следует пренебрегать психологическими проблемами и внутренними переживаниями.