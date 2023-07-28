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Искусство

Шевченковская премия 2023: названы лауреаты и новые члены комитета

28 июля 2023, 17:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шеваченківська премія

Президент Владимир Зеленский огласил лауреатов Шевченковской премии 2023. Помимо этого, стало известно, кто войдет в состав нового комитета.

Так, лауреатами премии в 2023 году стали:

  • Калитко Екатерина за книгу поэзий Орден мовчальниць;
  • члены группы Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;
  • Назаренко Михаил за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;
  • журналист Портников Виталий;
  • Цилык Ирина за фильм Земля блакитна, ніби апельсин;

В 2023 году премия составляет 429 тыс. грн.

Также президент Украины огласил новых членов комитета Шевченковской премии — они будут выбирать победителя следующие три года.

Главой комитета назначили Евгения Нищука еще 22 мая по приказу Владимира Зеленского. Также членами коллегиального органа стали:

  • писатель и переводчик Дмитрий Чистяк;
  • театральный критик и заслуженный артист Украины Сергей Васильев;
  • театральный критик Анна Веселовская, которая была в комитете с 2010 по 2016 год;
  • фотохудожник и преподаватель Игорь Гайдай;
  • художник и иллюстратор Алексей Жиров (Олекса Манн);
  • журналист и ведущий Вадим Карпьяк;
  • кандидат искусствоведения Елена Кашуба-Вольвач;
  • искусствовед Валентина Корниенко;
  • поет и журналист Василий Кузан;
  • писатель и поэт Андрей Любка;
  • певец Олег Михайлюта из ТНМК;
  • писательница Олеся Мудрак-Ковалив;
  • актриса Иванна Сахно;
  • художник Виктор Сидоренко;
  • лауреат Шевченковой премии 2001 Владимир Сиренко;
  • композитор Богдана Фроляк;
  • кавалер французского ордена искусств и литературы Андрей Халпахчи;
  • певица Анжелика Швачка.

Зеленский также поручил комитету провести конкурс на соискание Шевченковской премии 2024 года среди произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных войне Украины с Россией.

Напомним, что в марте глава комитета Шевченковской премии Макаров подал в отставку на фоне скандала.

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Источник
Офис президента
Теги
Премія
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