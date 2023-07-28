Президент Владимир Зеленский огласил лауреатов Шевченковской премии 2023. Помимо этого, стало известно, кто войдет в состав нового комитета.
Так, лауреатами премии в 2023 году стали:
- Калитко Екатерина за книгу поэзий Орден мовчальниць;
- члены группы Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;
- Назаренко Михаил за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;
- журналист Портников Виталий;
- Цилык Ирина за фильм Земля блакитна, ніби апельсин;
В 2023 году премия составляет 429 тыс. грн.
Также президент Украины огласил новых членов комитета Шевченковской премии — они будут выбирать победителя следующие три года.
Главой комитета назначили Евгения Нищука еще 22 мая по приказу Владимира Зеленского. Также членами коллегиального органа стали:
- писатель и переводчик Дмитрий Чистяк;
- театральный критик и заслуженный артист Украины Сергей Васильев;
- театральный критик Анна Веселовская, которая была в комитете с 2010 по 2016 год;
- фотохудожник и преподаватель Игорь Гайдай;
- художник и иллюстратор Алексей Жиров (Олекса Манн);
- журналист и ведущий Вадим Карпьяк;
- кандидат искусствоведения Елена Кашуба-Вольвач;
- искусствовед Валентина Корниенко;
- поет и журналист Василий Кузан;
- писатель и поэт Андрей Любка;
- певец Олег Михайлюта из ТНМК;
- писательница Олеся Мудрак-Ковалив;
- актриса Иванна Сахно;
- художник Виктор Сидоренко;
- лауреат Шевченковой премии 2001 Владимир Сиренко;
- композитор Богдана Фроляк;
- кавалер французского ордена искусств и литературы Андрей Халпахчи;
- певица Анжелика Швачка.
Зеленский также поручил комитету провести конкурс на соискание Шевченковской премии 2024 года среди произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных войне Украины с Россией.
Напомним, что в марте глава комитета Шевченковской премии Макаров подал в отставку на фоне скандала.