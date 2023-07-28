Президент Владимир Зеленский огласил лауреатов Шевченковской премии 2023. Помимо этого, стало известно, кто войдет в состав нового комитета.

Так, лауреатами премии в 2023 году стали:

Калитко Екатерина за книгу поэзий Орден мовчальниць;

члены группы Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;

Назаренко Михаил за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;

журналист Портников Виталий;

Цилык Ирина за фильм Земля блакитна, ніби апельсин;

В 2023 году премия составляет 429 тыс. грн.

Также президент Украины огласил новых членов комитета Шевченковской премии — они будут выбирать победителя следующие три года.

Главой комитета назначили Евгения Нищука еще 22 мая по приказу Владимира Зеленского. Также членами коллегиального органа стали:

писатель и переводчик Дмитрий Чистяк;

театральный критик и заслуженный артист Украины Сергей Васильев;

театральный критик Анна Веселовская, которая была в комитете с 2010 по 2016 год;

фотохудожник и преподаватель Игорь Гайдай;

художник и иллюстратор Алексей Жиров (Олекса Манн);

журналист и ведущий Вадим Карпьяк;

кандидат искусствоведения Елена Кашуба-Вольвач;

искусствовед Валентина Корниенко;

поет и журналист Василий Кузан;

писатель и поэт Андрей Любка;

певец Олег Михайлюта из ТНМК;

писательница Олеся Мудрак-Ковалив;

актриса Иванна Сахно;

художник Виктор Сидоренко;

лауреат Шевченковой премии 2001 Владимир Сиренко;

композитор Богдана Фроляк;

кавалер французского ордена искусств и литературы Андрей Халпахчи;

певица Анжелика Швачка.

Зеленский также поручил комитету провести конкурс на соискание Шевченковской премии 2024 года среди произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных войне Украины с Россией.

Напомним, что в марте глава комитета Шевченковской премии Макаров подал в отставку на фоне скандала.