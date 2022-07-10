Валерий Харчишин рассказал, что думает об Олеге Виннике: Музыканты нередко бывают продажными

Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал, что думает об Олеге Виннике, который исчез из информационного пространства и не выходит на связь с поклонниками.

— Я не знаю, где находится Олег Винник. Надеюсь, что он живой и здоровый, но это странно. Наверное, есть отдельная группа звезд, которые считают, что со временем все будет как раньше. Они надеются и молятся, чтобы в украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия, — рассказал Харчишин.

Музыкант напомнил, что Винник очень много пел на русском языке, намекая, что Олег не смог от этого отказаться.

— Те люди, которые прикипели к этому, им сложно это искоренять в себе москаля. Музыканты нередко бывают продажными, но есть сентиментальные, которые не могут искоренить в себе все это, — добавил Валерий.

Харчишин уже обращался к Виннику, и призвал его вернуться в Украину. Музыкант добавил, что Олег должен выступить на родине ради нашего счастливого будущего.

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Даже на фоне войны музыкант не прекращается свою деятельность. Вместе со своей группой, в начале июля Харчишин представил песню Чи ти почув, и клип для него. Новинку Друга Ріка посвятила заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя.