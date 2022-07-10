Валерій Харчишин розповів, що думає про Олега Винника: Музиканти нерідко бувають продажними

Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин розповів, що думає про Олега Винника, який зник з інформаційного простору і не виходить на зв’язок із шанувальниками.

– Я не знаю, де перебуває Олег Винник. Сподіваюся, що він живий та здоровий, але це дивно. Напевно, існує окрема група зірок, які вважають, що згодом усе буде як раніше. Вони сподіваються і моляться, щоб українці мали коротку пам’ять. Це наша національна трагедія, – розповів Харчишин.

Музикант нагадав, що Винник дуже багато співав російською мовою, натякаючи на те, що Олег не зміг від цього відмовитися.

– Ті люди, які прикипіли до цього, їм складно це викорінювати москаля. Музиканти нерідко бувають продажними, але є сентиментальні, які не можуть викоренити все це, – додав Валерій.

Харчишин уже звертався до Винника і закликав його повернутися до України. Музикант додав, що Олег має виступити на батьківщині заради нашого щасливого майбутнього.

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Навіть на тлі війни музикант не припиняє своєї діяльності. Разом зі своїм гуртом, на початку липня Харчишин представив пісню Чи ти почув, і кліп для нього. Новинку Друга Ріка присвятила заручникам на заводі Азовсталь та всім постраждалим мешканцям Маріуполя.