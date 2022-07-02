Группа Друга ріка презентовала песню Чи ти почув. Вместе с композицией коллектив представил и клип.

Трек Чи ти почув Друга ріка впервые исполнили на благотворительном онлайн-концерте в апреле. Композицию они посвятили заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя, ставшим олицетворением разрушенных городов Украины и территорий, находящихся под временной вражеской оккупацией.

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Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, проживать сердцем.

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом. Главный герой в ленте вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин отмечает, после 24 февраля украинцы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой разрушаются жизни с особым цинизмом.

— Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду к жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить, — отметил Валерий.

Отметим, с начала полномасштабной войны группа занимается волонтерством, выступая с благотворительными концертами и собирая средства на выполнение запросов от военных 95 ОДШБр и Отдельного батальона спецназначения ВСУ.