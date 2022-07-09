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Coldplay спели Обійми на концерте в Варшаве

9 июля 2022, 09:44
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Coldplay, Кріс Мартін
Источник: Depositphotos

Британская рок-группа Coldplay исполнила хит группы Океан Эльзы Обійми с украинским музыкантом на концерте в Варшаве 8 июля. На сцене в это время был флаг Украины.

Видео выступления появилось в Instagram.

В сети пишут, что Coldplay встретили парня на набережной Вислы.

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– Coldplay и случайный уличный музыкант в Варшаве сегодня, – написала Ольга Шиленко.

Украинцы в комментириях не остались равнодушными:

  • Так переживала, что они нигде не выразили поддержку Украине до этого! Счастлива это видеть!
  • Мурашки!
  • Wooowww!
  • Рыдаю…
  • Невероятно!
  • Надеюсь, британцы сыграют Обійми с Вакарчуком в Киеве на НСК в 2023-м.

Группа Океан Эльзы уже заценила кавер, оставив под видео два сердечка – синего и желтого цветов.

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Coldplay Океан Эльзы
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