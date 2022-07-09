Coldplay спели Обійми на концерте в Варшаве

Британская рок-группа Coldplay исполнила хит группы Океан Эльзы Обійми с украинским музыкантом на концерте в Варшаве 8 июля. На сцене в это время был флаг Украины.
Видео выступления появилось в Instagram.
В сети пишут, что Coldplay встретили парня на набережной Вислы.
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– Coldplay и случайный уличный музыкант в Варшаве сегодня, – написала Ольга Шиленко.
Украинцы в комментириях не остались равнодушными:
- Так переживала, что они нигде не выразили поддержку Украине до этого! Счастлива это видеть!
- Мурашки!
- Wooowww!
- Рыдаю…
- Невероятно!
- Надеюсь, британцы сыграют Обійми с Вакарчуком в Киеве на НСК в 2023-м.
Группа Океан Эльзы уже заценила кавер, оставив под видео два сердечка – синего и желтого цветов.