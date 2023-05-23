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Блогер Саша Бо беременна

23 мая 2023, 14:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Саша Бо та Платон Тарнавський

Украинский блогер-миллионник Саша Бо в третий раз станет мамой. Беременность Саша Бо рассекретила в своем Instagram.

На коротком видео блогер в обтягивающем костюме поворачивается на камеру, демонстрируя округлившийся животик.

Подписчики очень обрадовались новости о беременности Саши Бо:

  • Пусть этот ребенок будет рожден уже в мирной Украине!
  • Вангую, что будет девочка!
  • Неважно кто будет, главное, чтобы здоровенький ребенок. Поздравляю от всей души!
  • Боже, как это прекрасно!
  • Ура! Мы догадывались!

В сентябре 2022 года Саша Бо вышла замуж за одногруппника Платона Тарнавского. Они вместе училась на кафедре хирургической стоматологии Ивано-Франковского медицинского университета.

Для Саши Бо это уже второй брак — летом 2021 года она объявила о разводе с Игорем Пустовитом. По словам блогера, в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия.

Саша Бо уже воспитывает двух сыновей от Игоря Пустовита — Даниила и Евгения.

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