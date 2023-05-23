Украинский блогер-миллионник Саша Бо в третий раз станет мамой. Беременность Саша Бо рассекретила в своем Instagram.

На коротком видео блогер в обтягивающем костюме поворачивается на камеру, демонстрируя округлившийся животик.

Подписчики очень обрадовались новости о беременности Саши Бо:

В сентябре 2022 года Саша Бо вышла замуж за одногруппника Платона Тарнавского. Они вместе училась на кафедре хирургической стоматологии Ивано-Франковского медицинского университета.

Для Саши Бо это уже второй брак — летом 2021 года она объявила о разводе с Игорем Пустовитом. По словам блогера, в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия.

Саша Бо уже воспитывает двух сыновей от Игоря Пустовита — Даниила и Евгения.