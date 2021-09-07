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Фото Персони

Невозможно глаз оторвать: Каменских позирует в купальнике на фоне пальм

7 сентября, 17:03 Каріна Зуєва
Невозможно глаз оторвать: Каменских позирует в купальнике на фоне пальм
Источник: Настя Каменських

Украинская певица и жена музыкального продюсера Потапа Настя Каменских вновь опубликовала откровенное фото, на котором продемонстрировала свою фигуру.

Исполнительница поделилась серией снимков в купальнике в леопардовый принт. В кадре звезда позирует на фоне природы Турции. Фото сделано в Анталии, где у Каменских запланирован концерт.

Подписчики двояко отнеслись к новой публикации звезды. Некоторые отметила, что у Насти потрясающая фигура, однако другие выразили негодование, поинтересовавшись, как Потап реагирует на откровенные публикации жены.

  • Прекрасная Анастасия.
  • Неотразимая и талантливая.
  • Интересно, как Потап реагирует на такие частые расставания? Еще и с такими фото и количеством мужчин вокруг.
  • У вас такая фигура, что невозможно глаз оторвать.
  • Жду комментариев о том, что пора рожать, а не выставлять свои ягодицы. 
  • Сексуальная милашка.
  • Попа как у Ким.
  • Попа огонь, — пишут подписчики Насти.

Певица регулярно публикует откровенные фото. Так, недавно Настя Каменских позировала на яхте на фоне моря в стрингах. Однако не все поклонники артистки восхищаются ее фигурой, многие пишут, что пора прекращать публиковать такие снимки, поскольку нужно подумать о собственных детях.

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