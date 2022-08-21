Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

В особняке актера: первые фото со свадьбы Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

21 августа 2022, 10:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лопес и Аффлек
Источник: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу. В сети появились первые кадры с торжественной церемонии, которая прошла в особняке Аффлека в Райсборо.

Для свадьбы Дженнифер выбрала белое платье со шлейфом и длинной фатой от американского модельера Ralph Lauren. Бен — черно-белый смокинг.

На церемонии присутствовали дети Лопес от брака с Марком Энтони — близнецы Макс и Эмми. А также дети Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер — дочери Вайолет, Серафина и сын Сэмюэл.

Сейчас смотрят

Среди гостей можно было заметить актеров Мэтта Дэймона, Джейсона Мьюза, режиссера Кевина Смита и других.

Напомним, еще в июле Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе. Первая церемония бракосочетания прошла тайно.

Однако позже стало известно, что Аффлек и Лопес устроят свадьбу для друзей.

Читайте также:
Дженніфер Лопес і Бен АффлекЭто цунами. Бена Аффлека разочаровал медовый месяц со “стальной” Лопес

Источник
Daily Mail
Теги
Бен Аффлек Свадьба Дженнифер Лопес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь