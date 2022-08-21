Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу. В сети появились первые кадры с торжественной церемонии, которая прошла в особняке Аффлека в Райсборо.

Для свадьбы Дженнифер выбрала белое платье со шлейфом и длинной фатой от американского модельера Ralph Lauren. Бен — черно-белый смокинг.

На церемонии присутствовали дети Лопес от брака с Марком Энтони — близнецы Макс и Эмми. А также дети Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер — дочери Вайолет, Серафина и сын Сэмюэл.

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Среди гостей можно было заметить актеров Мэтта Дэймона, Джейсона Мьюза, режиссера Кевина Смита и других.

Напомним, еще в июле Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе. Первая церемония бракосочетания прошла тайно.

Однако позже стало известно, что Аффлек и Лопес устроят свадьбу для друзей.