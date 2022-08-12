Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Это цунами. Бена Аффлека разочаровал медовый месяц со “стальной” Лопес

12 августа 2022, 13:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Источник: Getty Images

Бен Аффлек остался недовольным медовым месяцем с Дженнифер Лопес в Париже. Причиной стало пристальное внимание папарацци.

— Бен немного испугался в Париже. Это был совершенно новый уровень. Почти уровень принцессы Дианы, — сообщил источник Page Six.

Несмотря на то, что Аффлек привык к вспышкам фотокамер, ему было сложно — актер злился и чувствовал, что “медовый месяц был цунами”. В то же время Дженнифер Лопес отнеслась к этому более спокойно, как будто “она сделана из стали”.

Впрочем, к излишнему вниманию журналистов Аффлеку и Лопес не привыкать. В 2003 году они отложили (а позже и вовсе отменили) свадьбу из-за повышенного внимания к ним. Сама Лопес говорила, что чрезмерное внимание к их роману стало одной из причин расставания.

Сейчас смотрят

Но от судьбы таки не уйдешь — спустя 17 лет влюбленные снова закрутили роман, а 16 июля 2022 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились.

Читайте также:
Дженніфер Лопес і Бен АффлекЛюбовь — великая вещь: Лопес о свадьбе с Аффлеком и первые фото молодоженов

Источник
PageSix
Теги
Бен Аффлек Дженнифер Лопес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь