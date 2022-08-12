Бен Аффлек остался недовольным медовым месяцем с Дженнифер Лопес в Париже. Причиной стало пристальное внимание папарацци.

— Бен немного испугался в Париже. Это был совершенно новый уровень. Почти уровень принцессы Дианы, — сообщил источник Page Six.

Несмотря на то, что Аффлек привык к вспышкам фотокамер, ему было сложно — актер злился и чувствовал, что “медовый месяц был цунами”. В то же время Дженнифер Лопес отнеслась к этому более спокойно, как будто “она сделана из стали”.

Впрочем, к излишнему вниманию журналистов Аффлеку и Лопес не привыкать. В 2003 году они отложили (а позже и вовсе отменили) свадьбу из-за повышенного внимания к ним. Сама Лопес говорила, что чрезмерное внимание к их роману стало одной из причин расставания.

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