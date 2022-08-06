Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский сказал, что для него самое страшное на войне.

Говорит, хуже всего видеть своих боевых товарищей не живыми.

— Страшно, когда твои собратья получают ранение, нужно им помогать и приложить максимум усилий, чтобы они выжили. Тут много факторов играет роль — непосредственно человека, получившего ранения, тех, кто оказывает помощь, и тех, кто помогает организовать эвакуацию, — отметил Положинский в программе Незламна країна.

Александр отметил, что вместе с этим многое зависит и от обстоятельств. Он вспомнил трагическую историю, как в одном из окопов после прилета погибли все воины.

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— Была такая ситуация, что рядом расположены были два окопа, расстояние между ними буквально пару метров и по прилету в одном окопе все погибли, а в другом все выжили без малейших повреждений. Это просто такой случай, который ты не просчитаешь, не предвидишь никак. Как лотерея, случайность. Одни выжили и помогли другим, других пришлось провожать в последний путь, — отметил Александр.

Ранее Александр Положинский показал последствия атаки врага на фронте. В июне музыкант, который стоит на защите нашей страны, сообщил, что с ним и его боевыми товарищами все хорошо, однако у них сгорело авто и личные вещи.

Фото: Александр Положинский