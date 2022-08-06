Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський сказав, що для нього найстрашніше на війні.

Каже, найгірше бачити своїх бойових товаришів не живими.

– Страшно, коли твої побратими дістають поранення, потрібно їм допомагати і докласти максимум зусиль, щоб вони вижили. Тут багато чинників відіграє роль – безпосередньо людини, яка отримала поранення, тих, хто надає допомогу, і тих, хто допомагає організувати евакуацію, – зазначив Положинський в програмі Незламна країна.

Олександр зазначив, що разом із цим багато залежить і від обставин. Він згадав трагічну історію, як у одному з окопів після прильоту загинули всі воїни.

Зараз дивляться

– Була така ситуація, що поряд розташовані були два окопа, відстань між ними буквально пару метрів і після прильоту в одному окопі всі загинули, а в іншому всі вижили без жодних пошкоджень. Це просто такий випадок, який ти не прорахуєш, ніяк не передбачиш. Як лотерея, випадковість. Одні вижили та допомогли іншим, інших довелося проводжати в останній путь, – зазначив Олександр.

Раніше Олександр Положинський показав наслідки атаки ворога на фронті. У червні музикант, який стоїть на захисті нашої країни, повідомив, що з ним та його бойовими товаришами все гаразд, однак у них згоріло авто та особисті речі.

Фото: Олександр Положинський