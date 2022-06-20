Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский показал последствия атаки врага на фронте.

В Instagram музыкант, который стоит на защите нашей страны, сообщил, что с ним и его боевыми товарищами все хорошо, однако у них сгорело авто и личные вещи.

— У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Прилично пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом, — сообщил Положинский.

Он сказал, что вновь вынужден обратиться за помощью к украинцам, и если кто-то из волонтеров может что-то предоставить, чтобы написали ему. Говорит, наученный предыдущим опытом, поэтому составит списки необходимого.

Сейчас смотрят

— На своих счетах сохранил еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все нужды — мои личные и всего подразделения. И да, мы уже не на фронте, потому вы знаете, кто первый в очереди. Мы себе понемногу, верю, доберем, — сказал Александр.

15 февраля стало известно, что Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. Сейчас он стрелок 47 отдельного батальона.

Фото: Александр Положинский